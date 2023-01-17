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Лаптев Петр Егорович

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Место рождения

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

21.01.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1901

Отец: Лаптев Георгий (Егор) Феоктистов

Мать: Мария Мокиевна

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.12.1926

Дочь: Гайдукова Вера Петоровна

Мать ребёнка: Устинья Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Севастьян

Мать ребёнка: Устинья Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Василий

Мать ребёнка: Устинья Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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