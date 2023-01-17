Лаптев Петр Егорович
Место рождения
Дата рождения21.01.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1901
Отец: Лаптев Георгий (Егор) Феоктистов
Мать: Мария Мокиевна
Рождение ребёнка
29.12.1926
Дочь: Гайдукова Вера Петоровна
Мать ребёнка: Устинья Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаптев Севастьян
Мать ребёнка: Устинья Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаптев Василий
Мать ребёнка: Устинья Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Емельяновна
Смерть
Неизвестно