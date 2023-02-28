(Камогорова) Мария Мокиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Камогорова) Мария Мокиевна

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Место рождения

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1879

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Лаптев Георгий (Егор) Феоктистов

Рождение ребёнка
21.01.1901

Сын: Лаптев Петр Егорович

Отец ребёнка: Лаптев Георгий (Егор) Феоктистов

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Михаил

Отец ребёнка: Лаптев Георгий (Егор) Феоктистов

Смерть
После 1917
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