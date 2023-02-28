(Камогорова) Мария Мокиевна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Лаптев Георгий (Егор) Феоктистов
Рождение ребёнка
21.01.1901
Сын: Лаптев Петр Егорович
Отец ребёнка: Лаптев Георгий (Егор) Феоктистов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаптев Михаил
Отец ребёнка: Лаптев Георгий (Егор) Феоктистов
Смерть
После 1917