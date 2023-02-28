(Краюшкина) Устинья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Краюшкина) Устинья Емельяновна

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

1902

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Фоминых Емельян Павлов

Мать: Краюшкина Лукерья Михайловна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.12.1926

Дочь: Гайдукова Вера Петоровна

Отец ребёнка: Лаптев Петр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Севастьян

Отец ребёнка: Лаптев Петр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Василий

Отец ребёнка: Лаптев Петр Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Петр Егорович

Смерть
1988
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