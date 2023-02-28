(Краюшкина) Устинья Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
29.12.1926
Дочь: Гайдукова Вера Петоровна
Отец ребёнка: Лаптев Петр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаптев Севастьян
Отец ребёнка: Лаптев Петр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаптев Василий
Отец ребёнка: Лаптев Петр Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаптев Петр Егорович
Смерть
1988