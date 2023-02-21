Лаптев Георгий (Егор) Феоктистов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1917
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Лаптев Феоктист Анисимов
Мать: Анна Макарова
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Мария Мокиевна
Рождение ребёнка
21.01.1901
Сын: Лаптев Петр Егорович
Мать ребёнка: Мария Мокиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лаптев Михаил
Мать ребёнка: Мария Мокиевна
Смерть
1917
Причина смерти: от грыжи