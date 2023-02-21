Лаптев Георгий (Егор) Феоктистов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптев Георгий (Егор) Феоктистов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Лаптев Феоктист Анисимов

Мать: Анна Макарова

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Мария Мокиевна

Рождение ребёнка
21.01.1901

Сын: Лаптев Петр Егорович

Мать ребёнка: Мария Мокиевна

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Михаил

Мать ребёнка: Мария Мокиевна

Смерть
1917
Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: от грыжи
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