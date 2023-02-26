Фёдор Денисов
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1767
Дата смертиДо 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Денис Логгинов
Мать: Ефимия Варфоломеева
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1795
Сын: Никифор Фёдоров
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Михайлова
сельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1799
Сын: Максим Фёдоров
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Михайлова
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1799
Сын: Потап Фёдоров
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Михайлова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1817
Сын: Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Михайлова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1829