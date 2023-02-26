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Фёдор Денисов

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Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1767

Дата смерти

До 1829

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Денис Логгинов

Мать: Ефимия Варфоломеева

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1795

Сын: Никифор Фёдоров

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Михайлова

сельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1799

Сын: Максим Фёдоров

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Михайлова

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Потап Фёдоров

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Михайлова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1817

Сын: Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Михайлова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Евдокия) Михайлова

Смерть
До 1829
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