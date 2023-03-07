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Денис Логгинов

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

До 1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Василий Денисов

Мать ребёнка: Ефимия Варфоломеева

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1767

Сын: Фёдор Денисов

Мать ребёнка: Ефимия Варфоломеева

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1772

Сын: Дмитрий Денисов

Мать ребёнка: Ефимия Варфоломеева

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1865

Сын: Сила Денисов

Мать ребёнка: Ефимия Варфоломеева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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