Денис Логгинов
Место рождения
Дата рожденияДо 1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Василий Денисов
Мать ребёнка: Ефимия Варфоломеева
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1767
Сын: Фёдор Денисов
Мать ребёнка: Ефимия Варфоломеева
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1772
Сын: Дмитрий Денисов
Мать ребёнка: Ефимия Варфоломеева
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1865
Сын: Сила Денисов
Мать ребёнка: Ефимия Варфоломеева
Смерть
Неизвестно