Авдотья (Евдокия) Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Михайлова

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Место рождения

д.Лушнево Мосальского уезда

Дата рождения

1767

Дата смерти

05.04.1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лушнево Мосальского уезда
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Авдотья Матвеева

Отец ребёнка: Матвей

д.Лушнево Мосальского уезда
Рождение ребёнка
20.10.1795

Сын: Никифор Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Денисов

сельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1799

Сын: Максим Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Денисов

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Потап Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Денисов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1817

Сын: Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Денисов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Денисов

Смерть
05.04.1829
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Причина смерти: от лихорадки
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