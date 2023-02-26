Авдотья (Евдокия) Михайлова
Место рожденияд.Лушнево Мосальского уезда
Дата рождения1767
Дата смерти05.04.1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лушнево Мосальского уезда
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Авдотья Матвеева
Отец ребёнка: Матвей
д.Лушнево Мосальского уезда
Рождение ребёнка
20.10.1795
Сын: Никифор Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Денисов
сельцоТемешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1799
Сын: Максим Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Денисов
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1799
Сын: Потап Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Денисов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1817
Сын: Василий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Денисов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Денисов
Смерть
05.04.1829
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Причина смерти: от лихорадки