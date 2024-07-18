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Бабин-Туманов Алексей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: ?

Мать: (Бабина) Анна Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туманов Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: (Соколова Туманова) Феодосия Владимирова

Рождение ребёнка
09.12.1886

Сын: Туманов Иоанн Алексеев

Мать ребёнка: (Соколова Туманова) Феодосия Владимирова

Рождение ребёнка
1890

Сын: Туманов Феодор Алексеев

Мать ребёнка: (Соколова Туманова) Феодосия Владимирова

Рождение ребёнка
1895

Сын: Туманов Георгий Алексеев

Мать ребёнка: (Соколова Туманова) Феодосия Владимирова

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Туманова) Мария Алексеева

Мать ребёнка: (Соколова Туманова) Феодосия Владимирова

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Туманова) Ольга Алексеева

Мать ребёнка: (Соколова Туманова) Феодосия Владимирова

Рождение ребёнка
1904

Сын: Туманов Василий Алексеев

Мать ребёнка: (Соколова Туманова) Феодосия Владимирова

Смерть
Неизвестно

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