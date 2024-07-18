Бабин-Туманов Алексей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: ?
Мать: (Бабина) Анна Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туманов Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: (Соколова Туманова) Феодосия Владимирова
Рождение ребёнка
09.12.1886
Мать ребёнка: (Соколова Туманова) Феодосия Владимирова
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: (Соколова Туманова) Феодосия Владимирова
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: (Соколова Туманова) Феодосия Владимирова
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Туманова) Мария Алексеева
Мать ребёнка: (Соколова Туманова) Феодосия Владимирова
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Туманова) Ольга Алексеева
Мать ребёнка: (Соколова Туманова) Феодосия Владимирова
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: (Соколова Туманова) Феодосия Владимирова
Смерть
Неизвестно