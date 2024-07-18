Туманов Василий Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманов Василий Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Бабин-Туманов Алексей Егорович

Мать: (Соколова Туманова) Феодосия Владимирова

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Туманова) Васса Феодорова

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Туманова) Васса Феодорова

Смерть
Неизвестно

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