(Соколова Туманова) Феодосия Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соколова Туманова) Феодосия Владимирова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туманов Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Бабин-Туманов Алексей Егорович

Рождение ребёнка
09.12.1886

Сын: Туманов Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Бабин-Туманов Алексей Егорович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Туманов Феодор Алексеев

Отец ребёнка: Бабин-Туманов Алексей Егорович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Туманов Георгий Алексеев

Отец ребёнка: Бабин-Туманов Алексей Егорович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Туманова) Мария Алексеева

Отец ребёнка: Бабин-Туманов Алексей Егорович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Туманова) Ольга Алексеева

Отец ребёнка: Бабин-Туманов Алексей Егорович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Туманов Василий Алексеев

Отец ребёнка: Бабин-Туманов Алексей Егорович

Смерть
Неизвестно

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