(Соколова Туманова) Феодосия Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туманов Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Бабин-Туманов Алексей Егорович
Рождение ребёнка
09.12.1886
Отец ребёнка: Бабин-Туманов Алексей Егорович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Бабин-Туманов Алексей Егорович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Бабин-Туманов Алексей Егорович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Туманова) Мария Алексеева
Отец ребёнка: Бабин-Туманов Алексей Егорович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Туманова) Ольга Алексеева
Отец ребёнка: Бабин-Туманов Алексей Егорович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Бабин-Туманов Алексей Егорович
Смерть
Неизвестно