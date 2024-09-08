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Забаранилов Максим Петрович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Забаранилов Петр Федотович

Мать: Забаранилова Федосья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забаранилова (Мизгирева) Настасья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забаранилова Анна Осиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Забаранилов Саватей (Савелий) Максимович

Мать ребёнка: Забаранилова Анна Осиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Рождение ребёнка
1796

Сын: Забаранилов Степан Максимович

Мать ребёнка: Забаранилова Анна Осиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-69об
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Забаранилова Матрена Максимовна

Мать ребёнка: Забаранилова (Мизгирева) Настасья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-70л
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Забаранилова Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Забаранилова (Мизгирева) Настасья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-70л
Смерть
После 1858
Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область

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