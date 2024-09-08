Забаранилов Максим Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Забаранилов Саватей (Савелий) Максимович
Мать ребёнка: Забаранилова Анна Осиповна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Рождение ребёнка
1796
Сын: Забаранилов Степан Максимович
Мать ребёнка: Забаранилова Анна Осиповна
ГАСО 24-25-330-69об
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Забаранилова Матрена Максимовна
Мать ребёнка: Забаранилова (Мизгирева) Настасья Федоровна
ГАСО 24-25-330-70л
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Забаранилова Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Забаранилова (Мизгирева) Настасья Федоровна
ГАСО 24-25-330-70л
Смерть
После 1858
Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область