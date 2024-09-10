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Забаранилов Степан Максимович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Забаранилов Максим Петрович

Мать: Забаранилова Анна Осиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-69об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забаранилова Матрена

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-129л
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Сидорова (Забаранилова) Степанида Степановна

Мать ребёнка: Забаранилова Матрена

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-129л
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Забаранилова) Федосья Степановна

Мать ребёнка: Забаранилова Матрена

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-129л
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Забаранилова) Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Забаранилова Матрена

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-129л
Рождение ребёнка
1830

Сын: Забаранилов Никифор Степанович

Мать ребёнка: Забаранилова Матрена

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-128об
Рождение ребёнка
1832

Сын: Забаранилов Иван Степанович

Мать ребёнка: Забаранилова Матрена

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-128об
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Забаранилова) Павлина Степановна

Мать ребёнка: Забаранилова Матрена

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 170-1-213-201л
Смерть
Неизвестно

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