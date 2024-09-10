Забаранилов Степан Максимович
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
ГАСО 24-25-330-69об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Забаранилова Матрена
ГАСО, 179-1-45-129л
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Сидорова (Забаранилова) Степанида Степановна
Мать ребёнка: Забаранилова Матрена
ГАСО, 179-1-45-129л
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Забаранилова) Федосья Степановна
Мать ребёнка: Забаранилова Матрена
ГАСО, 179-1-45-129л
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Забаранилова) Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Забаранилова Матрена
ГАСО, 179-1-45-129л
Рождение ребёнка
1830
Сын: Забаранилов Никифор Степанович
Мать ребёнка: Забаранилова Матрена
ГАСО, 179-1-45-128об
Рождение ребёнка
1832
Сын: Забаранилов Иван Степанович
Мать ребёнка: Забаранилова Матрена
ГАСО, 179-1-45-128об
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Забаранилова) Павлина Степановна
Мать ребёнка: Забаранилова Матрена
ГАСО, 170-1-213-201л
Смерть
Неизвестно