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Забаранилов Петр Федотович

Место рождения

Карьково, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Федот Осипович

Мать: Евдокия Максимовна

Карьково, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Забаранилова Федосья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 оборот
Место жительства
С 1745
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Пыжьянова (Забаранилова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Забаранилова Федосья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Забаранилов Максим Петрович

Мать ребёнка: Забаранилова Федосья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Забаранилов Иов Иев (Ивойло) Петрович

Мать ребёнка: Забаранилова Федосья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Забаранилов Корнило Петрович

Мать ребёнка: Забаранилова Федосья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Забаранилов Федор Петрович

Мать ребёнка: Забаранилова Федосья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Забаранилова Парасковья Петровна

Мать ребёнка: Забаранилова Федосья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Смерть
1820
Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-123об

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