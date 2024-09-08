Забаранилов Петр Федотович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Федот Осипович
Мать: Евдокия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 оборот
Место жительства
С 1745
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Пыжьянова (Забаранилова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Забаранилова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Забаранилов Максим Петрович
Мать ребёнка: Забаранилова Федосья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Забаранилов Иов Иев (Ивойло) Петрович
Мать ребёнка: Забаранилова Федосья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Забаранилов Корнило Петрович
Мать ребёнка: Забаранилова Федосья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Забаранилов Федор Петрович
Мать ребёнка: Забаранилова Федосья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Забаранилова Парасковья Петровна
Мать ребёнка: Забаранилова Федосья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 112 лист
Смерть
1820
Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-45-123об