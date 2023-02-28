Гальковская (Грудинкина) Анастасия Васильева
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Грудинин Василий (Георгиев)
Мать: Мария Иосифова
Бракосочетание
20.07.1836
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.10.1839
Дочь: Анастасия Иоаннова
Отец ребёнка: Гальковский Иван Иванов
Рождение ребёнка
29.04.1842
Отец ребёнка: Гальковский Иван Иванов
Смерть
Неизвестно