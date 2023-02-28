Гальковская (Грудинкина) Анастасия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гальковская (Грудинкина) Анастасия Васильева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Грудинин Василий (Георгиев)

Мать: Мария Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.07.1836

Муж: Гальковский Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.10.1839

Дочь: Анастасия Иоаннова

Отец ребёнка: Гальковский Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1842

Сын: Гальковский Яков Иванов

Отец ребёнка: Гальковский Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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