Гальковский Иван Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.07.1836
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1836
пономарь Пятницкой церкви
Рождение ребёнка
29.10.1839
Дочь: Анастасия Иоаннова
Мать ребёнка: Гальковская Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
29.04.1842
Мать ребёнка: Гальковская Анастасия Васильева
Смерть
Неизвестно