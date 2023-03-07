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Гальковский Иван Иванов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.07.1836

Жена: Гальковская Анастасия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Работа или профессия
1836
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
пономарь Пятницкой церкви
Рождение ребёнка
29.10.1839

Дочь: Анастасия Иоаннова

Мать ребёнка: Гальковская Анастасия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.04.1842

Сын: Гальковский Яков Иванов

Мать ребёнка: Гальковская Анастасия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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