Бессолицына (Петухова) Марина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плотникова (Бессолицына) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Безсолицын Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лузянина (Бессолицына) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Безсолицын Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессолицын Александр Васильевич
Отец ребёнка: Безсолицын Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессолицын Николай Васильевич
Отец ребёнка: Безсолицын Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
10.05.1956
Сын: Бессолицын Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Безсолицын Василий Лаврентьевич
Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно