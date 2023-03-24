Бессолицына (Петухова) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБессолицына (Петухова) Марина Ивановна

Бессолицына (Петухова) Марина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петухов Иван(Иоанн) Васильевич

Мать: Петухова Агафия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова (Бессолицына) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Безсолицын Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лузянина (Бессолицына) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Безсолицын Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессолицын Александр Васильевич

Отец ребёнка: Безсолицын Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессолицын Николай Васильевич

Отец ребёнка: Безсолицын Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
10.05.1956

Сын: Бессолицын Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Безсолицын Василий Лаврентьевич

Татарник, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.