Бессолицын Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессолицын Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безсолицын Василий Лаврентьевич

Мать: Бессолицына Марина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессолицын Николай Александрович

Мать ребёнка: Бессолицына Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессолицын Василий Александрович

Мать ребёнка: Бессолицына Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессолицын Андрей Александрович

Мать ребёнка: Бессолицына Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бессолицына Любовь