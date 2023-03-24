Бессолицын Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессолицын Николай Александрович
Мать ребёнка: Бессолицына Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессолицын Василий Александрович
Мать ребёнка: Бессолицына Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессолицын Андрей Александрович
Мать ребёнка: Бессолицына Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бессолицына Любовь