Бессолицына Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессолицын Николай Александрович
Отец ребёнка: Бессолицын Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессолицын Василий Александрович
Отец ребёнка: Бессолицын Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бессолицын Андрей Александрович
Отец ребёнка: Бессолицын Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно