Бессолицына Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессолицына Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессолицын Николай Александрович

Отец ребёнка: Бессолицын Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессолицын Василий Александрович

Отец ребёнка: Бессолицын Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бессолицын Андрей Александрович

Отец ребёнка: Бессолицын Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессолицын Александр Васильевич

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