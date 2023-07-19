Петухова Агафия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова Агафия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Василий Иванович

Отец ребёнка: Петухов Иван(Иоанн) Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Николай Иванович

Отец ребёнка: Петухов Иван(Иоанн) Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессолицына (Петухова) Марина Ивановна

Отец ребёнка: Петухов Иван(Иоанн) Васильевич

Рождение ребёнка
16.07.1908

Сын: Петухов Павел Иванович

Отец ребёнка: Петухов Иван(Иоанн) Васильевич

Смерть
Неизвестно

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