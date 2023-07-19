Петухова Агафия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петухов Иван(Иоанн) Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петухов Иван(Иоанн) Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессолицына (Петухова) Марина Ивановна
Отец ребёнка: Петухов Иван(Иоанн) Васильевич
Рождение ребёнка
16.07.1908
Отец ребёнка: Петухов Иван(Иоанн) Васильевич
Смерть
Неизвестно