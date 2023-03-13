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Коннова Авдотья Афонасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конновъ Матвей

Рождение ребёнка
1752

Сын: Конновъ Агафонъ

Отец ребёнка: Конновъ Матвей

Рождение ребёнка
1759

Сын: Конновъ Алексей

Отец ребёнка: Конновъ Матвей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761

Сын: Конновъ Игнатий

Отец ребёнка: Конновъ Матвей

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Чернышева (Коннова) Василиса

Отец ребёнка: Конновъ Матвей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Комарова (Коннова) Катерина

Отец ребёнка: Конновъ Матвей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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