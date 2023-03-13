Коннова Авдотья Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конновъ Матвей
Рождение ребёнка
1752
Сын: Конновъ Агафонъ
Отец ребёнка: Конновъ Матвей
Рождение ребёнка
1759
Сын: Конновъ Алексей
Отец ребёнка: Конновъ Матвей
Рождение ребёнка
1761
Сын: Конновъ Игнатий
Отец ребёнка: Конновъ Матвей
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Чернышева (Коннова) Василиса
Отец ребёнка: Конновъ Матвей
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Комарова (Коннова) Катерина
Отец ребёнка: Конновъ Матвей