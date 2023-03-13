Конновъ Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Конновъ Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коннова Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Конновъ Степанъ
Мать ребёнка: Коннова Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Коннова) Агрофена
Мать ребёнка: Коннова Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Конновъ Сергей
Мать ребёнка: Коннова Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Конновъ Илья
Мать ребёнка: Коннова Ирина Михайлова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Коннова) Вера
Мать ребёнка: Коннова Ирина Михайлова