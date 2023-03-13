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Конновъ Игнатий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Конновъ Матвей

Мать: Коннова Авдотья Афонасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коннова Ирина Михайлова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Конновъ Степанъ

Мать ребёнка: Коннова Ирина Михайлова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Коннова) Агрофена

Мать ребёнка: Коннова Ирина Михайлова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Конновъ Сергей

Мать ребёнка: Коннова Ирина Михайлова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Конновъ Илья

Мать ребёнка: Коннова Ирина Михайлова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Коннова) Вера

Мать ребёнка: Коннова Ирина Михайлова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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