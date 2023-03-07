Коннова Ирина Михайлова
Место рождения
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Конновъ Степанъ
Отец ребёнка: Конновъ Игнатий
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Конновъ Игнатий
Рождение ребёнка
1788
Сын: Конновъ Сергей
Отец ребёнка: Конновъ Игнатий
Рождение ребёнка
1790
Сын: Конновъ Илья
Отец ребёнка: Конновъ Игнатий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Конновъ Игнатий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конновъ Игнатий