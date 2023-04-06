Комарова (Коннова) Катерина
Место рождения
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Конновъ Матвей
Рождение ребёнка
1789
Сын: Комаровъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Комаровъ Корнила
Рождение ребёнка
1793
Сын: Комаровъ Дормидонтъ
Отец ребёнка: Комаровъ Корнила
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Комаровъ Корнила
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Комаровъ Корнила
Рождение ребёнка
1802
Сын: Комаровъ Андрей
Отец ребёнка: Комаровъ Корнила
Рождение ребёнка
1804
Сын: Комаровъ Леонтий
Отец ребёнка: Комаровъ Корнила
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Комаровъ Корнила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комаровъ Корнила