Комарова (Коннова) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Коннова) Катерина

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Конновъ Матвей

Мать: Коннова Авдотья Афонасьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Комаровъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Комаровъ Корнила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Комаровъ Дормидонтъ

Отец ребёнка: Комаровъ Корнила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Комаровъ Корнила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Комаровъ Корнила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Комаровъ Андрей

Отец ребёнка: Комаровъ Корнила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Комаровъ Леонтий

Отец ребёнка: Комаровъ Корнила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Комаровъ Корнила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаровъ Корнила

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