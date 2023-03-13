Комаровъ Корнила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаровъ Корнила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Комаровъ Иванъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова (Коннова) Катерина

Рождение ребёнка
1789

Сын: Комаровъ Евдокимъ

Мать ребёнка: Комарова (Коннова) Катерина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Комаровъ Дормидонтъ

Мать ребёнка: Комарова (Коннова) Катерина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Комарова) Матрена

Мать ребёнка: Комарова (Коннова) Катерина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Комарова) Авдотья

Мать ребёнка: Комарова (Коннова) Катерина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Комаровъ Андрей

Мать ребёнка: Комарова (Коннова) Катерина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Комаровъ Леонтий

Мать ребёнка: Комарова (Коннова) Катерина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Комарова) Марфа

Мать ребёнка: Комарова (Коннова) Катерина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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