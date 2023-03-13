Комаровъ Корнила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Комаровъ Иванъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Сын: Комаровъ Евдокимъ
Мать ребёнка: Комарова (Коннова) Катерина
Рождение ребёнка
1793
Сын: Комаровъ Дормидонтъ
Мать ребёнка: Комарова (Коннова) Катерина
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Комарова) Матрена
Мать ребёнка: Комарова (Коннова) Катерина
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Комарова) Авдотья
Мать ребёнка: Комарова (Коннова) Катерина
Рождение ребёнка
1802
Сын: Комаровъ Андрей
Мать ребёнка: Комарова (Коннова) Катерина
Рождение ребёнка
1804
Сын: Комаровъ Леонтий
Мать ребёнка: Комарова (Коннова) Катерина
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Комарова) Марфа
Мать ребёнка: Комарова (Коннова) Катерина