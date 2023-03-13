Комаровъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаровъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Комаровъ Корнила

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Комарова) Матрена

Мать ребёнка: не указана

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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