Конновъ Алексей
Место рождения
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Конновъ Матвей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коннова МарфаНикитина
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Коннова) Авдотья
Мать ребёнка: Коннова МарфаНикитина
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Коннова) Анна
Мать ребёнка: Коннова МарфаНикитина
Рождение ребёнка
1789
Сын: Конновъ Яковъ
Мать ребёнка: Коннова МарфаНикитина
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Коннова) Ирина
Мать ребёнка: Коннова МарфаНикитина