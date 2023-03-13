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Конновъ Алексей

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Конновъ Матвей

Мать: Коннова Авдотья Афонасьева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коннова МарфаНикитина

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Коннова) Авдотья

Мать ребёнка: Коннова МарфаНикитина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Коннова) Анна

Мать ребёнка: Коннова МарфаНикитина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Конновъ Яковъ

Мать ребёнка: Коннова МарфаНикитина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Коннова) Ирина

Мать ребёнка: Коннова МарфаНикитина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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