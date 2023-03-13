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Коннова МарфаНикитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конновъ Алексей

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Коннова) Авдотья

Отец ребёнка: Конновъ Алексей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Коннова) Анна

Отец ребёнка: Конновъ Алексей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Конновъ Яковъ

Отец ребёнка: Конновъ Алексей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Коннова) Ирина

Отец ребёнка: Конновъ Алексей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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