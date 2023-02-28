Куприянова Марфа Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Игнатий Васильевич
Мать: ?
Бракосочетание
10.11.1861
Рождение ребёнка
18.10.1862
Сын: Куприянов Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Куприянов Виктор Герасимович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Боброва Зиновия Купрянина
Отец ребёнка: Куприянов Виктор Герасимович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Ерушкина Прасковья Куприянова
Отец ребёнка: Куприянов Виктор Герасимович
Рождение ребёнка
12.03.1873
Дочь: Меркулова Дарья Куприянова
Отец ребёнка: Куприянов Виктор Герасимович
Рождение ребёнка
14.04.1876
Сын: Куприянов Федор Викторович
Отец ребёнка: Куприянов Виктор Герасимович
Рождение ребёнка
10.02.1878
Дочь: Ратникова Агафья Куприянова
Отец ребёнка: Куприянов Виктор Герасимович
Рождение ребёнка
10.01.1880
Сын: Куприянов Антон Викторович
Отец ребёнка: Куприянов Виктор Герасимович
Рождение ребёнка
17.06.1881
Сын: Куприянов (унтер-Офицер) Роман Викторович
Отец ребёнка: Куприянов Виктор Герасимович
Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.10.1886
Сын: Куприянов Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Куприянов Виктор Герасимович
Смерть
Неизвестно