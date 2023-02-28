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Куприянова Марфа Игнатьевна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Игнатий Васильевич

Мать: ?

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
10.11.1861

Муж: Куприянов Виктор Герасимович

Рождение ребёнка
18.10.1862

Сын: Куприянов Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Куприянов Виктор Герасимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Боброва Зиновия Купрянина

Отец ребёнка: Куприянов Виктор Герасимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ерушкина Прасковья Куприянова

Отец ребёнка: Куприянов Виктор Герасимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1873

Дочь: Меркулова Дарья Куприянова

Отец ребёнка: Куприянов Виктор Герасимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.04.1876

Сын: Куприянов Федор Викторович

Отец ребёнка: Куприянов Виктор Герасимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1878

Дочь: Ратникова Агафья Куприянова

Отец ребёнка: Куприянов Виктор Герасимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1880

Сын: Куприянов Антон Викторович

Отец ребёнка: Куприянов Виктор Герасимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.06.1881

Сын: Куприянов (унтер-Офицер) Роман Викторович

Отец ребёнка: Куприянов Виктор Герасимович

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.10.1886

Сын: Куприянов Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Куприянов Виктор Герасимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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