Боброва Зиновия Купрянина
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
14.?.1884
Рождение ребёнка
30.07.1886
Дочь: Игнатьева Елизавета Боброва
Отец ребёнка: Бобров (аксенов) Елисей Родионович
Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1889
Отец ребёнка: Бобров (аксенов) Елисей Родионович
Рождение ребёнка
15.04.1891
Сын: Бобров (аксенов) Федор Елисеевич
Отец ребёнка: Бобров (аксенов) Елисей Родионович
Рождение ребёнка
21.08.1893
Дочь: Иванова Наталья Аксенова
Отец ребёнка: Бобров (аксенов) Елисей Родионович
Рождение ребёнка
01.06.1896
Дочь: Ратникова Феодосия Боброва
Отец ребёнка: Бобров (аксенов) Елисей Родионович
Рождение ребёнка
02.07.1899
Дочь: Марфа Елисеевна
Отец ребёнка: Бобров (аксенов) Елисей Родионович
Рождение ребёнка
06.01.1902
Сын: Аксенов Вов Павел Елисеевич
Отец ребёнка: Бобров (аксенов) Елисей Родионович
Рождение ребёнка
08.02.1905
Сын: Аксенов Дмитрий Елисеевич
Отец ребёнка: Бобров (аксенов) Елисей Родионович
Рождение ребёнка
11.08.1907
Отец ребёнка: Бобров (аксенов) Елисей Родионович
Смерть
Неизвестно