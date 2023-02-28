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Боброва Зиновия Купрянина

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Куприянов Виктор Герасимович

Мать: Куприянова Марфа Игнатьевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
14.?.1884

Муж: Бобров (аксенов) Елисей Родионович

Рождение ребёнка
30.07.1886

Дочь: Игнатьева Елизавета Боброва

Отец ребёнка: Бобров (аксенов) Елисей Родионович

Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1889

Сын: Аксенов Кирилл Елисеевич

Отец ребёнка: Бобров (аксенов) Елисей Родионович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1891

Сын: Бобров (аксенов) Федор Елисеевич

Отец ребёнка: Бобров (аксенов) Елисей Родионович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1893

Дочь: Иванова Наталья Аксенова

Отец ребёнка: Бобров (аксенов) Елисей Родионович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1896

Дочь: Ратникова Феодосия Боброва

Отец ребёнка: Бобров (аксенов) Елисей Родионович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1899

Дочь: Марфа Елисеевна

Отец ребёнка: Бобров (аксенов) Елисей Родионович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.01.1902

Сын: Аксенов Вов Павел Елисеевич

Отец ребёнка: Бобров (аксенов) Елисей Родионович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1905

Сын: Аксенов Дмитрий Елисеевич

Отец ребёнка: Бобров (аксенов) Елисей Родионович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1907

Сын: Аксенов Андрей Елисеевич

Отец ребёнка: Бобров (аксенов) Елисей Родионович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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