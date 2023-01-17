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Ратникова Феодосия Боброва

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

01.06.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1896

Отец: Бобров (аксенов) Елисей Родионович

Мать: Боброва Зиновия Купрянина

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
04.?.1918

Муж: Ратников Вов Николай Максимович

Рождение ребёнка
19.02.1919

Дочь: Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Ратников Вов Николай Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Ратников Вов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Ратников Вов Николай Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Ратников Вов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ратников Вов Николай Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Ратников Вов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ратников Вов Николай Максимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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