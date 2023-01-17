Ратникова Феодосия Боброва
Место рождения
Дата рождения01.06.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1896
Бракосочетание
04.?.1918
Рождение ребёнка
19.02.1919
Дочь: Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Ратников Вов Николай Максимович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Ратников Вов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Ратников Вов Николай Максимович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ратников Вов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ратников Вов Николай Максимович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Ратников Вов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ратников Вов Николай Максимович
Смерть
Неизвестно