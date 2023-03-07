Ратников ВОВ Николай Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРатников ВОВ Николай Максимович

Ратников ВОВ Николай Максимович

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

06.05.1899

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1899

Отец: Ратников Максим Андреевич

Мать: Ратникова Мария Дубинина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.?.1918

Жена: Ратникова Феодосия Боброва

Рождение ребёнка
19.02.1919

Дочь: Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Ратникова Феодосия Боброва

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Ратников Вов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Ратникова Феодосия Боброва

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Ратников Вов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ратникова Феодосия Боброва

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Ратников Вов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ратникова Феодосия Боброва

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
?.12.1943
Причина смерти: пропал без вести
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close