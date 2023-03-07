Ратников ВОВ Николай Максимович
Место рождения
Дата рождения06.05.1899
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1899
Бракосочетание
04.?.1918
Рождение ребёнка
19.02.1919
Дочь: Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Ратникова Феодосия Боброва
Рождение ребёнка
1923
Сын: Ратников Вов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Ратникова Феодосия Боброва
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ратников Вов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ратникова Феодосия Боброва
Рождение ребёнка
1927
Сын: Ратников Вов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ратникова Феодосия Боброва
Смерть
?.12.1943
Причина смерти: пропал без вести