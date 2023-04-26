Игнатьева Елизавета Боброва
Место рожденияДеревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения30.07.1886
Дата смерти19.03.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1886
Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
20.?.1906
Рождение ребёнка
01.12.1907
Дочь: Анна Евлампиевна
Отец ребёнка: Игнатьев Евлампий Тимофеевич
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1910
Сын: Игнатьев Петр Евлампиевич
Отец ребёнка: Игнатьев Евлампий Тимофеевич
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Анастасия Евлампиевна
Отец ребёнка: Игнатьев Евлампий Тимофеевич
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1913
Сын: Игнатьев Василий Евлампиевич
Отец ребёнка: Игнатьев Евлампий Тимофеевич
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Смерть
19.03.1914
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния