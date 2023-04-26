Игнатьева Елизавета Боброва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатьева Елизавета Боброва

Игнатьева Елизавета Боброва

Место рождения

Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

30.07.1886

Дата смерти

19.03.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1886

Отец: Бобров (аксенов) Елисей Родионович

Мать: Боброва Зиновия Купрянина

Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
20.?.1906

Муж: Игнатьев Евлампий Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.12.1907

Дочь: Анна Евлампиевна

Отец ребёнка: Игнатьев Евлампий Тимофеевич

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1910

Сын: Игнатьев Петр Евлампиевич

Отец ребёнка: Игнатьев Евлампий Тимофеевич

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Анастасия Евлампиевна

Отец ребёнка: Игнатьев Евлампий Тимофеевич

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1913

Сын: Игнатьев Василий Евлампиевич

Отец ребёнка: Игнатьев Евлампий Тимофеевич

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Смерть
19.03.1914
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close