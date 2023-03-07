Ерушкина Прасковья Куприянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерушкина Прасковья Куприянова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1868

Дата смерти

До 1920

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Куприянов Виктор Герасимович

Мать: Куприянова Марфа Игнатьевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
12.?.1887

Муж: Ерушкин Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.03.1889

Сын: Ерушкин Ефим Павлович

Отец ребёнка: Ерушкин Павел Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.03.1891

Сын: Ерушкин Иван Павлович

Отец ребёнка: Ерушкин Павел Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.08.1892

Дочь: Евдокия Ерушкина

Отец ребёнка: Ерушкин Павел Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.09.1894

Сын: Ерушкин Григорий Павлович

Отец ребёнка: Ерушкин Павел Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1896

Дочь: Кириллова Марфа Ерушкина

Отец ребёнка: Ерушкин Павел Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1898

Сын: Ерушкин Федор Павлович

Отец ребёнка: Ерушкин Павел Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1900

Дочь: Васса Павловна

Отец ребёнка: Ерушкин Павел Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1904

Сын: Ерушкин Архип Павлович

Отец ребёнка: Ерушкин Павел Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1905

Дочь: Горбатко Клавдия Ерушкина

Отец ребёнка: Ерушкин Павел Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.05.1908

Сын: Ерушкин Александр Павлович

Отец ребёнка: Ерушкин Павел Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1914

Дочь: Ольга Павловна

Отец ребёнка: Ерушкин Павел Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.02.1916

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Ерушкин Павел Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1920
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