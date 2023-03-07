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Ерушкин Павел Дмитриевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.02.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1869

Отец: Ерушкин Дмитрий Акимович

Мать: Ерушкина Пелагея Сергеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1887

Жена: Ерушкина Прасковья Куприянова

Рождение ребёнка
04.03.1889

Сын: Ерушкин Ефим Павлович

Мать ребёнка: Ерушкина Прасковья Куприянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.03.1891

Сын: Ерушкин Иван Павлович

Мать ребёнка: Ерушкина Прасковья Куприянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.08.1892

Дочь: Евдокия Ерушкина

Мать ребёнка: Ерушкина Прасковья Куприянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.09.1894

Сын: Ерушкин Григорий Павлович

Мать ребёнка: Ерушкина Прасковья Куприянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1896

Дочь: Кириллова Марфа Ерушкина

Мать ребёнка: Ерушкина Прасковья Куприянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1898

Сын: Ерушкин Федор Павлович

Мать ребёнка: Ерушкина Прасковья Куприянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1900

Дочь: Васса Павловна

Мать ребёнка: Ерушкина Прасковья Куприянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1904

Сын: Ерушкин Архип Павлович

Мать ребёнка: Ерушкина Прасковья Куприянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1905

Дочь: Горбатко Клавдия Ерушкина

Мать ребёнка: Ерушкина Прасковья Куприянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.05.1908

Сын: Ерушкин Александр Павлович

Мать ребёнка: Ерушкина Прасковья Куприянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1914

Дочь: Ольга Павловна

Мать ребёнка: Ерушкина Прасковья Куприянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.02.1916

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Ерушкина Прасковья Куприянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.09.1920

Жена: Ерушкина Соломонида Баранова

Смерть
Неизвестно
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