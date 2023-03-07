Ерушкин Павел Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения08.02.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1869
Бракосочетание
12.?.1887
Рождение ребёнка
04.03.1889
Мать ребёнка: Ерушкина Прасковья Куприянова
Рождение ребёнка
23.03.1891
Мать ребёнка: Ерушкина Прасковья Куприянова
Рождение ребёнка
07.08.1892
Дочь: Евдокия Ерушкина
Мать ребёнка: Ерушкина Прасковья Куприянова
Рождение ребёнка
22.09.1894
Сын: Ерушкин Григорий Павлович
Мать ребёнка: Ерушкина Прасковья Куприянова
Рождение ребёнка
01.07.1896
Дочь: Кириллова Марфа Ерушкина
Мать ребёнка: Ерушкина Прасковья Куприянова
Рождение ребёнка
01.06.1898
Мать ребёнка: Ерушкина Прасковья Куприянова
Рождение ребёнка
15.08.1900
Дочь: Васса Павловна
Мать ребёнка: Ерушкина Прасковья Куприянова
Рождение ребёнка
16.02.1904
Мать ребёнка: Ерушкина Прасковья Куприянова
Рождение ребёнка
23.10.1905
Дочь: Горбатко Клавдия Ерушкина
Мать ребёнка: Ерушкина Прасковья Куприянова
Рождение ребёнка
11.05.1908
Сын: Ерушкин Александр Павлович
Мать ребёнка: Ерушкина Прасковья Куприянова
Рождение ребёнка
14.07.1914
Дочь: Ольга Павловна
Мать ребёнка: Ерушкина Прасковья Куприянова
Рождение ребёнка
13.02.1916
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Ерушкина Прасковья Куприянова
Бракосочетание
23.09.1920
Смерть
Неизвестно