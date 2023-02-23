Ерушкина Пелагея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерушкина Пелагея Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1869

Сын: Ерушкин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Ерушкин Дмитрий Акимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.02.1871

Дочь: Степанова Евдокия Ерушкина

Отец ребёнка: Ерушкин Дмитрий Акимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1873

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Ерушкин Дмитрий Акимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1876

Дочь: Ефимия Ерушкина

Отец ребёнка: Ерушкин Дмитрий Акимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.11.1877

Дочь: Балашова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ерушкин Дмитрий Акимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.09.1881

Сын: Ерушкин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Ерушкин Дмитрий Акимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.07.1884

Сын: Ерушкин Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Ерушкин Дмитрий Акимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерушкин Дмитрий Акимович

Смерть
Неизвестно
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