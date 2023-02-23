Ерушкина Пелагея Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1869
Отец ребёнка: Ерушкин Дмитрий Акимович
Рождение ребёнка
21.02.1871
Дочь: Степанова Евдокия Ерушкина
Отец ребёнка: Ерушкин Дмитрий Акимович
Рождение ребёнка
24.10.1873
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Ерушкин Дмитрий Акимович
Рождение ребёнка
13.09.1876
Дочь: Ефимия Ерушкина
Отец ребёнка: Ерушкин Дмитрий Акимович
Рождение ребёнка
25.11.1877
Дочь: Балашова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ерушкин Дмитрий Акимович
Рождение ребёнка
06.09.1881
Отец ребёнка: Ерушкин Дмитрий Акимович
Рождение ребёнка
08.07.1884
Сын: Ерушкин Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Ерушкин Дмитрий Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно