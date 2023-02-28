Куприянов (унтер-офицер) Роман Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куприянов (унтер-офицер) Роман Викторович

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Место рождения

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

17.06.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1881

Отец: Куприянов Виктор Герасимович

Мать: Куприянова Марфа Игнатьевна

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.?.1900

Жена: Куприянова Любовь Туманова

Рождение ребёнка
22.05.1901

Дочь: Елена Романовна

Мать ребёнка: Куприянова Любовь Туманова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1906

Сын: Куприянов Николай Романович

Мать ребёнка: Куприянова Любовь Туманова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1908

Сын: Куприянов Михаил Романович

Мать ребёнка: Куприянова Любовь Туманова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1911

Сын: Куприянов Леонтий Романович

Мать ребёнка: Куприянова Любовь Туманова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1914

Дочь: Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Куприянова Любовь Туманова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1917

Сын: Куприянов Вов Василий Романович

Мать ребёнка: Куприянова Любовь Туманова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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