Куприянов (унтер-офицер) Роман Викторович
Место рождения
Дата рождения17.06.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1881
Бракосочетание
04.?.1900
Рождение ребёнка
22.05.1901
Дочь: Елена Романовна
Мать ребёнка: Куприянова Любовь Туманова
Рождение ребёнка
20.07.1906
Сын: Куприянов Николай Романович
Мать ребёнка: Куприянова Любовь Туманова
Рождение ребёнка
01.11.1908
Сын: Куприянов Михаил Романович
Мать ребёнка: Куприянова Любовь Туманова
Рождение ребёнка
12.06.1911
Сын: Куприянов Леонтий Романович
Мать ребёнка: Куприянова Любовь Туманова
Рождение ребёнка
14.05.1914
Дочь: Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Куприянова Любовь Туманова
Рождение ребёнка
24.01.1917
Сын: Куприянов Вов Василий Романович
Мать ребёнка: Куприянова Любовь Туманова
Смерть
Неизвестно