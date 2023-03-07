Ратникова Агафья Куприянова
Место рождения
Дата рождения10.02.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1878
Бракосочетание
05.?.1897
Рождение ребёнка
01.01.1898
Сын: Ратников Георгий Семенович
Отец ребёнка: Ратников Семен Андреевич
Рождение ребёнка
01.06.1899
Отец ребёнка: Ратников Семен Андреевич
Рождение ребёнка
18.12.1900
Отец ребёнка: Ратников Семен Андреевич
Рождение ребёнка
22.01.1903
Сын: Ратников Вов Ксенофонт Семенович
Отец ребёнка: Ратников Семен Андреевич
Рождение ребёнка
15.05.1905
Отец ребёнка: Ратников Семен Андреевич
Рождение ребёнка
24.07.1908
Сын: Ратников Трофим Семенович
Отец ребёнка: Ратников Семен Андреевич
Рождение ребёнка
05.04.1911
Дочь: Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Ратников Семен Андреевич
Рождение ребёнка
20.10.1913
Сын: Ратников Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Ратников Семен Андреевич
Рождение ребёнка
05.02.1916
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Ратников Семен Андреевич
Смерть
Неизвестно