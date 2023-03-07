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Ратникова Агафья Куприянова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

10.02.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1878

Отец: Куприянов Виктор Герасимович

Мать: Куприянова Марфа Игнатьевна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
05.?.1897

Муж: Ратников Семен Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1898

Сын: Ратников Георгий Семенович

Отец ребёнка: Ратников Семен Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1899

Сын: Ратников Федор Семенович

Отец ребёнка: Ратников Семен Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.12.1900

Сын: Ратников Ефим Семенович

Отец ребёнка: Ратников Семен Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.01.1903

Сын: Ратников Вов Ксенофонт Семенович

Отец ребёнка: Ратников Семен Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.05.1905

Сын: Ратников Федор Семенович

Отец ребёнка: Ратников Семен Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1908

Сын: Ратников Трофим Семенович

Отец ребёнка: Ратников Семен Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1911

Дочь: Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Ратников Семен Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.10.1913

Сын: Ратников Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Ратников Семен Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1916

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Ратников Семен Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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