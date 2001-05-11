Козлова (Королёва) Ольга Фоминична
Место рожденияд.Екимово,Кожевниковский район, Томская область
Дата рождения01.07.1912
Дата смерти11.05.2001
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1912
д.Екимово,Кожевниковский район, Томская область
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Козлов Василий Наумович
Рождение ребёнка
05.01.1933
Сын: Козлов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Козлов Василий Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.2001
д.Поросино,Томский район,Томская область