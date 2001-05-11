Козлова (Королёва) Ольга Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Королёва) Ольга Фоминична

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Место рождения

д.Екимово,Кожевниковский район, Томская область

Дата рождения

01.07.1912

Дата смерти

11.05.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1912

Отец: Королёв Фома Андреевич

Мать: Королёва Параскева Архиповна

д.Екимово,Кожевниковский район, Томская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Козлов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Козлов Василий Наумович

Екимово, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
05.01.1933

Сын: Козлов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Козлов Василий Наумович

Екимово, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Василий Наумович

Смерть
11.05.2001
д.Поросино,Томский район,Томская область
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