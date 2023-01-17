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Козлов Александр Васильевич

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Место рождения

Екимово, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

05.01.1933

Дата смерти

19.10.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1933

Отец: Козлов Василий Наумович

Мать: Козлова (королёва) Ольга Фоминична

Екимово, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
08.10.1953 ст.

Жена: Козлова (жаркова) Александра Васильевна

Зоркальцево, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.03.1957

Дочь: Морозова(козлова) Нина Александровна

Мать ребёнка: Козлова (жаркова) Александра Васильевна

с.Зоркальцево,Томский район, Томская область
Рождение ребёнка
01.02.1959

Дочь: Позняк(козлова) Галина Александровна

Мать ребёнка: Козлова (жаркова) Александра Васильевна

с.Зоркальцево,Томский район,Томская область
Рождение ребёнка
08.09.1964

Дочь: Мансурова(козлова) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Козлова (жаркова) Александра Васильевна

с.Зоркальцево,Томский район,Томская область
Смерть
19.10.1990
Степановка, Томский округ, Томская губерния
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