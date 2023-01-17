Козлов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.01.1933
Дата смерти19.10.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1933
Бракосочетание
08.10.1953 ст.
Зоркальцево, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
07.03.1957
Дочь: Морозова(козлова) Нина Александровна
Мать ребёнка: Козлова (жаркова) Александра Васильевна
с.Зоркальцево,Томский район, Томская область
Рождение ребёнка
01.02.1959
Дочь: Позняк(козлова) Галина Александровна
Мать ребёнка: Козлова (жаркова) Александра Васильевна
с.Зоркальцево,Томский район,Томская область
Рождение ребёнка
08.09.1964
Дочь: Мансурова(козлова) Любовь Александровна
Мать ребёнка: Козлова (жаркова) Александра Васильевна
с.Зоркальцево,Томский район,Томская область
Смерть
19.10.1990
Степановка, Томский округ, Томская губерния