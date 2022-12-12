Козлов Василий Наумович
Место рождения
Дата рождения14.01.1911
Дата смерти21.09.1939
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1911
Отец: Козлов Наум Фёдорович
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Козлова (королёва) Ольга Фоминична
Рождение ребёнка
05.01.1933
Сын: Козлов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Козлова (королёва) Ольга Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.1939
СЕВВОСТЛАГ