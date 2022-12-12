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Козлов Василий Наумович

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Место рождения

Екимово, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

14.01.1911

Дата смерти

21.09.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1911

Отец: Козлов Наум Фёдорович

Мать: Козлова Варвара Андреевна

Екимово, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Козлов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Козлова (королёва) Ольга Фоминична

Екимово, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
05.01.1933

Сын: Козлов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Козлова (королёва) Ольга Фоминична

Екимово, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова (королёва) Ольга Фоминична

Смерть
21.09.1939
СЕВВОСТЛАГ
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