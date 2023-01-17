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Успенский Алексей Давыдов

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Место рождения

Успенское, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1782

Отец: Успенский Давыд Григорьев

Мать: Успенская Анна Петрова

Успенское, Домодедово, Московская область
Посвящение в духовный сан
10.03.1801
Успенское, Домодедово, Московская область
Посвящен в стихарь Преосвященным Серафимом Епискапом Дмитровским, ставленную грамоту за подписью которого имеет. (ЦИАМ ф.203 оп.744 д.1633 ч.2 л.55-56 Клировая ведомость 1819 г.)
Рождение ребёнка
12.09.1807

Сын: Успенский Федор Алексеев

Мать ребёнка: Успенская Анна Васильева

Успенское, Домодедово, Московская область
№ 18. Показанной Успенской церкви у дьячка Алексея Давыдова родился сын Федор. Крещен того же месяца 15 дня. Восприемниками были господина бригадира Владимира Борисовича Полуэктова сын его Борис Влади... Показать все
Рождение ребёнка
04.07.1809

Дочь: Ольга Алексеева

Мать ребёнка: Успенская Анна Васильева

Успенское, Домодедово, Московская область
№ 12. Успенской церкви у дьячка Алексея Давыдова родилась дочь Ольга. Крещена того же дня. Восприемниками были: Успенской церкви, что в селе Кишкине, дьячок Василий Леонтьев (?) и того же села дочь ег... Показать все
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Веденская Елена Алексеева

Мать ребёнка: Успенская Анна Васильева

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Агриппина Алексеева

Мать ребёнка: Успенская Анна Васильева

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Успенская Анна Васильева

Успенское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1822

Сын: Успенский Василий Алексеев

Мать ребёнка: Успенская Анна Васильева

Успенское, Домодедово, Московская область
№ 4. Подольской округи церкви Успения пресв. Богородицы села Боборыкина у дьячка Алексея Давыдова родился сын Василий. Крещен того же числа. Восприемники были Бронницкой округи погоста Покрова пономар... Показать все
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Екатеринославская Татьяна Алексеева

Мать ребёнка: Успенская Анна Васильева

Образование
Неизвестно
Успенское, Домодедово, Московская область
В школах не обучался (ЦИАМ ф.203 оп.744д.1680 ч.12 л.345-347об. Клировая ведомость 1822 года)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Успенская Анна Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Смерть
Неизвестно
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