Успенский Алексей Давыдов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1782
Отец: Успенский Давыд Григорьев
Мать: Успенская Анна Петрова
Посвящение в духовный сан
10.03.1801
Посвящен в стихарь Преосвященным Серафимом Епискапом Дмитровским, ставленную грамоту за подписью которого имеет. (ЦИАМ ф.203 оп.744 д.1633 ч.2 л.55-56 Клировая ведомость 1819 г.)
Рождение ребёнка
12.09.1807
Мать ребёнка: Успенская Анна Васильева
№ 18. Показанной Успенской церкви у дьячка Алексея Давыдова родился сын Федор. Крещен того же месяца 15 дня. Восприемниками были господина бригадира Владимира Борисовича Полуэктова сын его Борис Влади... Показать все
Рождение ребёнка
04.07.1809
Дочь: Ольга Алексеева
Мать ребёнка: Успенская Анна Васильева
№ 12. Успенской церкви у дьячка Алексея Давыдова родилась дочь Ольга. Крещена того же дня. Восприемниками были: Успенской церкви, что в селе Кишкине, дьячок Василий Леонтьев (?) и того же села дочь ег... Показать все
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Веденская Елена Алексеева
Мать ребёнка: Успенская Анна Васильева
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Агриппина Алексеева
Мать ребёнка: Успенская Анна Васильева
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Успенская Анна Васильева
Рождение ребёнка
02.04.1822
Сын: Успенский Василий Алексеев
Мать ребёнка: Успенская Анна Васильева
№ 4. Подольской округи церкви Успения пресв. Богородицы села Боборыкина у дьячка Алексея Давыдова родился сын Василий. Крещен того же числа. Восприемники были Бронницкой округи погоста Покрова пономар... Показать все
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Екатеринославская Татьяна Алексеева
Мать ребёнка: Успенская Анна Васильева
Образование
Неизвестно
В школах не обучался (ЦИАМ ф.203 оп.744д.1680 ч.12 л.345-347об. Клировая ведомость 1822 года)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Успенская Анна Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок
Смерть
Неизвестно