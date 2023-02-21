Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Петрова

Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1765

Дата смерти

12.06.1819 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1764 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.05.1782

Муж: Давыд Григорьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1782

Сын: Успенский Алексей Давыдов

Отец ребёнка: Давыд Григорьев

Успенское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Успенский Петр Давыдов

Отец ребёнка: Давыд Григорьев

Успенское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Дочь: Евдокия Давыдова

Отец ребёнка: Давыд Григорьев

Успенское, Домодедово, Московская область
Смерть
12.06.1819 ст.
Успенское, Домодедово, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close