Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1765
Дата смерти12.06.1819 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До ?.05.1782
Муж: Давыд Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1782
Сын: Успенский Алексей Давыдов
Отец ребёнка: Давыд Григорьев
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Давыд Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Дочь: Евдокия Давыдова
Отец ребёнка: Давыд Григорьев
Смерть
12.06.1819 ст.