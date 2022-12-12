Успенское
Домодедово, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4971Успенское (Бабарыкино), с. вл.при рч. Северке и прудах.2525189997Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1237. Успенское (Боборыкино), село бывшее владельческое, при речке Северке, дворов 27, жителей 162, церковь православная, лавка
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Успенское-Бобарыкино268323Церковно-приходская школа, чайная лавка, помещичья усадьба Юрасова.
Имения при с. Успенском: П. П. Невежина 285Рязано-Уральская железная дорога, станция Барыбино. 3—Лесная сторожка.
Имения при с. Успенском: М. П. Филатьева 2543—
Имения при с. Успенском: В. И. Соломатина 242платформа Белые Столбы. 1—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62325Успенскоесело55°18'с.ш.37°55'в.д.N-37-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46709000711с Успенскоесело