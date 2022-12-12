село Успенское, село Успенское, Домодедово, Московская область (на 2019) — Familio

Успенское

Домодедово, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4971Успенское (Бабарыкино), с. вл.при рч. Северке и прудах.2525189997Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Шебанцевская волость
1237. Успенское (Боборыкино), село бывшее владельческое, при речке Северке, дворов 27, жителей 162, церковь православная, лавка

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Щебанцевская волость
Село Успенское-Бобарыкино268323Церковно-приходская школа, чайная лавка, помещичья усадьба Юрасова.
Имения при с. Успенском: П. П. Невежина 285Рязано-Уральская железная дорога, станция Барыбино. 3Лесная сторожка.
Имения при с. Успенском: М. П. Филатьева 2543
Имения при с. Успенском: В. И. Соломатина 242платформа Белые Столбы. 1

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Домодедово
62325Успенскоесело55°18'с.ш.37°55'в.д.N-37-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Домодедово
46709000711с Успенскоесело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close