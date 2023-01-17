Успенская (Успенская) Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смертиДо 1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1807
Отец ребёнка: Успенский Алексей Давыдов
№ 18. Показанной Успенской церкви у дьячка Алексея Давыдова родился сын Федор. Крещен того же месяца 15 дня. Восприемниками были господина бригадира Владимира Борисовича Полуэктова сын его Борис Влади... Показать все
Рождение ребёнка
04.07.1809
Дочь: Ольга Алексеева
Отец ребёнка: Успенский Алексей Давыдов
№ 12. Успенской церкви у дьячка Алексея Давыдова родилась дочь Ольга. Крещена того же дня. Восприемниками были: Успенской церкви, что в селе Кишкине, дьячок Василий Леонтьев (?) и того же села дочь ег... Показать все
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Веденская Елена Алексеева
Отец ребёнка: Успенский Алексей Давыдов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Агриппина Алексеева
Отец ребёнка: Успенский Алексей Давыдов
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Успенский Алексей Давыдов
Рождение ребёнка
02.04.1822
Сын: Успенский Василий Алексеев
Отец ребёнка: Успенский Алексей Давыдов
№ 4. Подольской округи церкви Успения пресв. Богородицы села Боборыкина у дьячка Алексея Давыдова родился сын Василий. Крещен того же числа. Восприемники были Бронницкой округи погоста Покрова пономар... Показать все
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Екатеринославская Татьяна Алексеева
Отец ребёнка: Успенский Алексей Давыдов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1847