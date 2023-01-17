Успенская (Успенская) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Успенская (Успенская) Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

До 1847

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1807

Сын: Успенский Федор Алексеев

Отец ребёнка: Успенский Алексей Давыдов

Успенское, Домодедово, Московская область
№ 18. Показанной Успенской церкви у дьячка Алексея Давыдова родился сын Федор. Крещен того же месяца 15 дня. Восприемниками были господина бригадира Владимира Борисовича Полуэктова сын его Борис Влади... Показать все
Рождение ребёнка
04.07.1809

Дочь: Ольга Алексеева

Отец ребёнка: Успенский Алексей Давыдов

Успенское, Домодедово, Московская область
№ 12. Успенской церкви у дьячка Алексея Давыдова родилась дочь Ольга. Крещена того же дня. Восприемниками были: Успенской церкви, что в селе Кишкине, дьячок Василий Леонтьев (?) и того же села дочь ег... Показать все
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Веденская Елена Алексеева

Отец ребёнка: Успенский Алексей Давыдов

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Агриппина Алексеева

Отец ребёнка: Успенский Алексей Давыдов

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Успенский Алексей Давыдов

Успенское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1822

Сын: Успенский Василий Алексеев

Отец ребёнка: Успенский Алексей Давыдов

Успенское, Домодедово, Московская область
№ 4. Подольской округи церкви Успения пресв. Богородицы села Боборыкина у дьячка Алексея Давыдова родился сын Василий. Крещен того же числа. Восприемники были Бронницкой округи погоста Покрова пономар... Показать все
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Екатеринославская Татьяна Алексеева

Отец ребёнка: Успенский Алексей Давыдов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Успенский Алексей Давыдов

Смерть
До 1847
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