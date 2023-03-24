Богданов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1899
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Аркадий Григорьевич
Мать ребёнка: Богданова (Панасюк) Степанида Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Богданова) Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Богданова (Панасюк) Степанида Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
До 1917
Не Владивосток - где то в Приморье
Место жительства
С 1917
Бракосочетание
Около 1918
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
01.09.1926
Рождение ребёнка
04.11.1930
Смерть
Неизвестно