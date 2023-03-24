Богданов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Григорий Иванович

Богданов Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1899

Отец: Богданов Иван Яковлевич

Мать: Богданова (Утробина) Екатерина Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Аркадий Григорьевич

Мать ребёнка: Богданова (Панасюк) Степанида Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова (Панасюк) Степанида Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Богданова) Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Богданова (Панасюк) Степанида Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова (Панасюк) Степанида Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова (Панасюк) Степанида Сидоровна

Место жительства
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Военная служба
До 1917
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Не Владивосток - где то в Приморье
Место жительства
С 1917
Горное, Надеждинский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Около 1918

Жена: Богданова (Панасюк) Степанида Сидоровна

Горное, Надеждинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова (Панасюк) Степанида Сидоровна

Рождение ребёнка
01.09.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова (Панасюк) Степанида Сидоровна

Рождение ребёнка
04.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданова (Панасюк) Степанида Сидоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.