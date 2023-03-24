Богданова (Панасюк) Степанида Сидоровна
Место рожденияБелоруссия, Российская Империя
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Домашич ? ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Аркадий Григорьевич
Отец ребёнка: Богданов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Богданова) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Богданов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
С 1910
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Около 1918
Горное, Надеждинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
01.09.1926
Рождение ребёнка
04.11.1930
Смерть
Неизвестно