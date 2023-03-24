Богданова (Панасюк) Степанида Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Панасюк) Степанида Сидоровна

Место рождения

Белоруссия, Российская Империя

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Домашич ? ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Аркадий Григорьевич

Отец ребёнка: Богданов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Богданова) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Богданов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Григорий Иванович

Место жительства
С 1910
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Около 1918

Муж: Богданов Григорий Иванович

Горное, Надеждинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
04.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно

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