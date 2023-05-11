Фурсов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1892 ст.
Бракосочетание
21.01.1911 ст.
Рождение ребёнка
14.11.1911 ст.
Сын: Фурсов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Фурсова (Ушакова) Агния Стефановна
Рождение ребёнка
12.02.1913 ст.
Сын: Фурсов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Фурсова (Ушакова) Агния Стефановна
Рождение ребёнка
14.03.1915 ст.
Дочь: (Фурсова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Фурсова (Ушакова) Агния Стефановна
Смерть
Неизвестно