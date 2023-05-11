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Фурсов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1892 ст.

Отец: Фурсов Иван Федосеевич

Мать: Фурсова (Кривенцова) Надежда Назаровна

Бракосочетание
21.01.1911 ст.

Жена: Фурсова (Ушакова) Агния Стефановна

Рождение ребёнка
14.11.1911 ст.

Сын: Фурсов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Фурсова (Ушакова) Агния Стефановна

Рождение ребёнка
12.02.1913 ст.

Сын: Фурсов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Фурсова (Ушакова) Агния Стефановна

Рождение ребёнка
14.03.1915 ст.

Дочь: (Фурсова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Фурсова (Ушакова) Агния Стефановна

Смерть
Неизвестно

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