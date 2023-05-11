Фурсова (Кривенцова) Надежда Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Кривенцова) Надежда Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.02.1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.03.1885 ст.

Муж: Фурсов Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
12.01.1886 ст.

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
16.10.1887 ст.

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
1888 ст.

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
01.10.1889 ст.

Сын: Фурсов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
09.03.1891 ст.

Сын: Фурсов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
01.11.1892 ст.

Сын: Фурсов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
17.02.1895 ст.

Сын: Фурсов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
17.08.1897 ст.

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
23.03.1899 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
16.01.1901 ст.

Сын: Фурсов Федор Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
13.03.1902 ст.

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
06.03.1904 ст.

Сын: Фурсов Василий Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
27.02.1908 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
14.07.1911 ст.

Сын: Фурсов Илья Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич

Смерть
04.02.1916 ст.
Причина смерти: чахотка