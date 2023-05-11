Фурсова (Кривенцова) Надежда Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.02.1916 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич
Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич
Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич
Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич
Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич
Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич
Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич
Сын: Фурсов Илья Иванович
Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Фурсов Иван Федосеевич