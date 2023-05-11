Фурсов Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1895 ст.
Отец: Фурсов Иван Федосеевич
Бракосочетание
21.01.1913 ст.
Жена: Фурсова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
01.04.1914 ст.
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Фурсова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
09.12.1918 ст.
Мать ребёнка: Фурсова Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно