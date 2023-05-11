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Фурсов Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1895 ст.

Отец: Фурсов Иван Федосеевич

Мать: Фурсова Надежда Назаровна

Бракосочетание
21.01.1913 ст.

Жена: Фурсова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
01.04.1914 ст.

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Фурсова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
09.12.1918 ст.

Сын: Фурсов Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Фурсова Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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