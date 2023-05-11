Фурсова (Ушакова) Агния Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Ушакова) Агния Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1911 ст.

Муж: Фурсов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
14.11.1911 ст.

Сын: Фурсов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Фурсов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
12.02.1913 ст.

Сын: Фурсов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Фурсов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
14.03.1915 ст.

Дочь: (Фурсова) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Фурсов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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