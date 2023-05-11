Фурсова (Ушакова) Агния Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1911 ст.
Рождение ребёнка
14.11.1911 ст.
Сын: Фурсов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Фурсов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1913 ст.
Сын: Фурсов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Фурсов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1915 ст.
Дочь: (Фурсова) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Фурсов Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно